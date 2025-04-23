Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 5.9 olan 51 artçı sarsıntı kaydedildi. "Benim İçin Üzülme" dizisindeki "Buke" karakteriyle hafızalara kazınan Fulya Zenginer depreme video çekerken yakalandı.
Ünlü oyuncu depremi hisseder hissetmez hızla çocuğunun odasına koşarak, " Milan, Milan" diye seslendi. Görüntülerde Zenginer'in yaşadığı korkunun yüzüne yansıdığı görüldü. Bir süre devam eden sarsıntının şiddetiyle oyuncunun sabitlediği telefon yere düştü.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Zenginer, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir... Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir."
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı - Son Dakika
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