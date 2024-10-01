Ürdün, İran Füzelerini Düşürdü

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İran'ın İsrail'i hedef alan saldırıları sırasında Ürdün, hava sahasına giren füzeleri düşürdü.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında bazı İran füzeleri Ürdün hava sahasına girdi. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, İran'dan fırlatılan ve İsrail'i hedef alan füze ve insansız hava araçlarının Ürdün'e ait hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu. Açıklamada, "Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri, Ürdün hava sahasına giren bir dizi füze ve insansız hava aracına karşılık vermiştir" denildi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, ülke hava sahasına giren füzelere müdahale nedeniyle halka evlerinde kalma ve güvenlik uyarılarını takip etme çağrısında bulundu. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, vatandaşlara müdahale sonucu düşen füzelerin enkazlarına ve düşen cisimlere yaklaşmamaları ve bu alanların çevresinde toplanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ürdün basınında yer alan haberlerde, İsrail'i hedef alan füzelerden birinin başkent Amman'ın dış mahallelerinden birinde düşerek yere saplandığı bilgisine yer verildi. - AMMAN