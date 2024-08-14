Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
UŞAK - Uşak'ta mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, M.C. yönetimindeki 42 AC 030 plakalı mısır yüklü tır Uşak- İzmir karayolu üzerinde Çataltepe Köprüsü yakınlarında direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarlar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan tırın dorsesinde bulunan mısırlar yola saçılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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