Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında yaklaşık 300 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Fakılı köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki arpa ve buğday ekili arazilere sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait 7 arazöz, itfaiye ekipleri ile su ikmal araçları sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangında yaklaşık 300 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi. - UŞAK