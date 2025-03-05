Üsküdar Hastanesinde Elektrik Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üsküdar Hastanesinde Elektrik Yangını

Üsküdar Hastanesinde Elektrik Yangını

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yangın çıktı, hastalar tahliye edildi.

05.03.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U"sku"dar Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarında yanma meydana geldi. Yangın bu"yu"k panigˆe neden oldu

Olay, saat 12.15 sıralarında U"sku"dar Devlet Hastanesi ic¸inde bulunan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda meydana geldi. Yapılan ihbar u"zerine olay yerine c¸ok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. I·tfaiye ekiplerinin mu"dahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında hastanede bulunan vatandas¸lar bu"yu"k panigˆe kapıldı ve hastaneden dıs¸arıya tahliye edildi.

Olayı gören Rıza Koçak, "Koku vardı, bizi dışarı çıkardılar. Herhangi bir şey yok. Biz yangın esnasında içerideydik, dışarı çıkardılar. Yangın galiba cihazlardan çıkmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Üsküdar Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Acil Durum, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Üsküdar, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar Hastanesinde Elektrik Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
07:29 Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:12 Kongre salonunda ilginç olay Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:53 Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 19:06:21. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Hastanesinde Elektrik Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.