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Üst geçitte eylem yapan genci polisin refleksi hayata bağladı

Yaklaşık 8 metre yükseklikte intihara teşebbüs eden genç adama polis konuşması için telefonunu verdi, geri alırken kolundan kaptı

Yaka paça üst geçidin demir korkuluklarından alınan şahıs, polis merkezine götürüldü

ANTALYA - Antalya'da ailevi nedenlerden ötürü bunalıma giren bir şahıs araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazi Bulvarı'nda bulunan üst geçide çıktı. Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladığı şahıs kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Bir şahsın üst geçidin demirlerinde tehlikeli hareketler yaptığı gören vatandaşlar ve sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna edemediği ve isminin Mert Y. olduğu öğrenilen şahıs kendini üst geçidin korkuluklarından sarkıttı. Bunun üzerine olay yerinde hazır bekleyen trafik ekipleri yolun iki şeridini araç trafiğine kapattı.

Yaka paça alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerde şahsın bulunduğu noktaya olumsuz bir duruma karşı şişme yatağı yerleştirdi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına karşılık vermeyen Mert Y.'yi yakınları ile görüştürmek için bir polis memuru telefonunu verdi. Polis memurundan telefonu alan ve bir süre konuşan Mert Y. telefonu geri uzattığı sırada polis ekipleri tarafından yaka paça tehlikeli alandan alındı. Kelepçelenerek üst geçitten indirilen Mert Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yol yeniden araç trafiğine açıldı.