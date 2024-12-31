Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler - Son Dakika
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Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler

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Aydın'da, beş katlı bir apartmanın dış cephesini kaplayan ustalar, bir dairenin ödeme yapmamasına sinirlendi. Ustalar, ikinci katta ödeme yapmayan dairenin dış cephesin kürekle sökerek parçaladı. Usta, "Gururumuza yediremediğimiz için emeğimizin karşılığını alamadığımız için sökmeye karar verdik." dedi.

31.12.2024 10:52  Güncelleme: 12:05
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan beş katlı apartmanın kaplama işini alan dış cephe kaplama ustası Hüseyin Koçer, daire başına 45 bin liraya anlaştı. Ödemeyi iş bitiminde alacakları şekilde daire sahipleriyle sözleşme imzalandı. Koçer ve çalışma arkadaşları 15 gün içerisinde apartmanın iç ve dış cephesini bitirip işi teslim etti.

Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler

KÜREKLE DIŞ CEPHEYİ SÖKTÜ

İş bitiminde tüm daire sakinleri ödeme yaparken ikinci kattaki ev sahibinin parayı ödemediği iddia edildi. Bu duruma sinirlenen ustalar apartmana gelerek emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ederek kürekle ikinci katın dış cephesini söküp parçaladı. İsmi öğrenilemeyen daire sahibi polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, ustaların sözleşmesini kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler

"GURURUMUZA YEDİREMEDİK"

İşin parasını alamamalarını gururlarına yediremediklerini söyleyen dış cephe kaplama ustası Koçer, "Biz buranın dış cephesinin mantolamasını aldık. Burada beş daire var. Daire başı 45 bin lira olarak anlaştık. Bütün dış cephe iç cephe işlemini bitirdik. Herkes ödemesini yaptı. İkinci kattaki daire sakini ödemesini yapmadı. Yapmayacağını söyledi. Biz de gururumuza yediremediğimiz için emeğimizin karşılığını alamadığımız için sökmeye karar verdik. Daire sakini bir de paramızı vermediği gibi haklıymış gibi polis çağırdı. Memur arkadaşlar haklı olduğumuzu gördü. Şartnameleri gördüler. Doğal bir şekilde biz buna karışamayız, müdahale edemeyiz diye hak verdi bize gitti. Bu şekilde biz de söküyoruz işte." diye konuştu. Apartman, dış cephesinin bir kısmının sökülmesiyle çirkin bir görünüme sahip oldu.

Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Efeler, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ayhan Köse:
    Her iki tarafta ayıp etmiş ödeme kolaylığı saglasaydınız demekki adamın gücü yok ödemeye 11 95 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Çok iyi etmişler emekçinin hakkını yiyenlere az bile 101 3 Yanıtla
  • Mehmet Poyraz:
    Çalışana hakkı olan ücretini teri kurumadan önce veriniz diyor hadisi şerifte 87 3 Yanıtla
  • Ali Veli:
    baştan tamam deyip eğer sonradan ö demediyse (anlaşma dışı bir durum yoksa) iyi yapmışlar. emeğe saygı 72 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    iyi yapmışlar benimde başıma aynısı geldi adi erif telefonlara cevap vermiyor ve evine gidince evinde olmuyor 59 1 Yanıtla
  • ömer duman:
    gape kek0lari 1 16 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Mahkeme verseler 3. 5 sene sürer benim 3 senedir mahkeme devam ediyo,o yüzden kürek herzaman işe yarar keşke bende yapsaydım :)) 12 0 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM:
    bu üstalar kesin Patnos lu 4 5 Yanıtla
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