Parasını alamadıkları dairenin dış cephesini kürekle söktüler

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan beş katlı apartmanın kaplama işini alan dış cephe kaplama ustası Hüseyin Koçer, daire başına 45 bin liraya anlaştı. Ödemeyi iş bitiminde alacakları şekilde daire sahipleriyle sözleşme imzalandı. Koçer ve çalışma arkadaşları 15 gün içerisinde apartmanın iç ve dış cephesini bitirip işi teslim etti.

KÜREKLE DIŞ CEPHEYİ SÖKTÜ

İş bitiminde tüm daire sakinleri ödeme yaparken ikinci kattaki ev sahibinin parayı ödemediği iddia edildi. Bu duruma sinirlenen ustalar apartmana gelerek emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ederek kürekle ikinci katın dış cephesini söküp parçaladı. İsmi öğrenilemeyen daire sahibi polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, ustaların sözleşmesini kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

"GURURUMUZA YEDİREMEDİK"

İşin parasını alamamalarını gururlarına yediremediklerini söyleyen dış cephe kaplama ustası Koçer, "Biz buranın dış cephesinin mantolamasını aldık. Burada beş daire var. Daire başı 45 bin lira olarak anlaştık. Bütün dış cephe iç cephe işlemini bitirdik. Herkes ödemesini yaptı. İkinci kattaki daire sakini ödemesini yapmadı. Yapmayacağını söyledi. Biz de gururumuza yediremediğimiz için emeğimizin karşılığını alamadığımız için sökmeye karar verdik. Daire sakini bir de paramızı vermediği gibi haklıymış gibi polis çağırdı. Memur arkadaşlar haklı olduğumuzu gördü. Şartnameleri gördüler. Doğal bir şekilde biz buna karışamayız, müdahale edemeyiz diye hak verdi bize gitti. Bu şekilde biz de söküyoruz işte." diye konuştu. Apartman, dış cephesinin bir kısmının sökülmesiyle çirkin bir görünüme sahip oldu.