Uyuşturucu Bağımlısından Yangın

3.Sayfa

Adana'da uyuşturucu bağımlısı şahıs, evini ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, krize giren uyuşturucu bağımlısı genç evi ateşe verdi. Yanmaya başlayan ikametin bitişiğindeki ilkokulda öğrenim gören öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki okula sıçramadan kontrol altına alındı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden okula alındı. Uyuşturucu bağımlısı genç ise gözaltına alındı. - ADANA