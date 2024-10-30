Uyuşturucu Getirirken Yakalandı

3.Sayfa

Ankara'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalanan memurun daha önce aynı suçtan hapis cezasına çarptırılıp açığa alındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da TÜİK'te daha önce memur olarak çalışan F.K. (41), Ankara'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde ve çantasında arama yapılan F.K., 29,95 gram bonzai ile yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan F.K.'nın uyuşturucuyu kimseye satmadığını ve içmek için satın aldığını söylediği öğrenildi.

Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. F.K.'nin memur olarak çalışırken yine uyuşturucu ile yakalandığı ve bu suçtan yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldığı, 2022 yılından bu yana açıkta olduğu ortaya çıktı. - SAMSUN