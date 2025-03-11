Uyuşturucu Operasyonu: 200 Ecstasy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyonu: 200 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu: 200 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Manisa Salihli'de polisin yaptığı operasyonda bir şüpheliden 200 ecstasy hap ele geçirildi, tutuklandı.

11.03.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine arama yapılan şüpheliden 200 extacy hap çıktı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Doğuş B.'nin (26) yapılan üst aramasında 200 extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Doğuş B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Salihli, manisa, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonu: 200 Ecstasy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi

16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
22:11 Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
22:03 DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
21:51 Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
21:48 Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
21:26 Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 16:46:27. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonu: 200 Ecstasy Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.