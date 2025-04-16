Uyuşturucu Operasyonuna 30 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyonuna 30 Yıl Hapis

Geniş Video İzle

Muğla'da bir uyuşturucu sevkiyatında 10 sanığa 30'ar yıl hapis cezası verildi. Toplam 86 kg uyuşturucu bulundu.

16.04.2025 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası uyuşturucu sevkiyatında sanıklara 30'ar yıl hapis cezası

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2022 yılında film sahnelerini aratmayan bir operasyonla durdurulan yatta, ticari gemide ve denizde yapılan aramada ele geçirilen toplam 86 kilogram uyuşturucuyla ilgili hakim karşısına çıkan 10 sanık hakkında 30'ar yıl hapis cezası verildi.

26 Temmuz 2022'de Güllük Limanı'na yönelen Vanuatu bayraklı 92 metrelik 'Ocean Blue' isimli ticari gemi, istihbarat birimlerinin radarına takıldı. Gelen sinyaller üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti, düğmeye basıldı. Operasyonun seyri, Güllük Körfezi'nde gizemli bir buluşmayı ortaya koydu. ABD bayraklı 'Belgor' isimli lüks motor yatın, Ocean Blue'ya yanaşıp hızla uzaklaştığı tespit edilince, iki deniz aracı da yakın takibe alındı. Ticari gemi kısa sürede durdurulurken, motor yatın kaptanı yapılan uyarıları dikkate almayınca kovalamaca başladı. Havadan ve denizden nefes kesen takip saatler sürdü. 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet'e ait 1 helikopterle kıskaca alınan yat, önleme manevralarıyla etkisiz hale getirildi. Yat içinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla başlatılan aramalarda hem motor yatta hem de Ocean Blue isimli ticari gemide inceleme yapıldı. Denize atılmış halde bulunan 60 kilo kokainin yanı sıra kıyıya vuran 22 kilo daha ele geçirildi. Ticari gemide de 4 kilo skunk bulundu. Toplamda yaklaşık 86 kilo uyuşturucu, mavi derinliklerden çıkarıldı.

10 kişiye 30 yıl hapis

30 Temmuz 2022'de adliyeye sevk edilen motor yattaki Ali Korman E., Metin Ş., Atilla O. ve İbrahim Ç. tutuklandı. 3 Ağustos 2022'de ise Ocean Blue'daki 14 kişilik mürettebattan tamamı hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklama kararı verildi.

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 18 sanık tam 12 kez hakim karşısına çıktı. Son duruşma iki gün sürdü. Mahkeme heyeti, aralarında her iki teknenin kaptanlarının da olduğu 10 sanığa, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 30'ar yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası verdi. 8 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Bodrum, Güncel, Muğla, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonuna 30 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:07:24. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonuna 30 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement