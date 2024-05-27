Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Operasyonda 42 bin 143 adet sentetik ecza, 374.68 gram kokain ve 340 gram metamfetamin ele geçirildi.

27.05.2024 17:09
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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 42 bin 143 adet sentetik ecza 374, 68 gram kokain ve 340 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili Ö.U (25) ve B.K(25) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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