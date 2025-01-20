Kulu'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, A.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığına yönelik bilgiye ulaştı. Yapılan takip sonucunda A.K., Karşıyaka Mahallesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticareti ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli A.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA