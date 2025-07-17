Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmada 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C.Ö. (31) isimli şüpheli şahıs Esenköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN