Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli olarak çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. isimli şahıs Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN