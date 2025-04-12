Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

İzmir'den Aydın'a uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 3 şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, yapılan operasyonla şahısları yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye jandarma ekipleri, 3 şüphelinin İzmir ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Aydın'a getirecekleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekiplerince 3 şüpheli şahıs, İzmir-Aydın Otoyolu Germencik ilçesi Yedieylül Mahallesi Kapalı Park Alanı mevkiinde KOM Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığınca düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yapılan aramada 415 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sustalı tabir edilen bıçak, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan C.S.T., A.K. ve B.S. isimli 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN