Uzungöl\'de Dilencilere Karşı Mücadele Devam Ediyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de dilencilerle mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirilirken, 12 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'ne bağlı ekipler, kentin her noktasında denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Çaykara ilçesinde bulunan ve binlerce yerli, yabancı turisti ağırlayan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşlara ve turistlere rahatsızlık veren dilencilere yönelik yapılan uygulamalarda 3'ü yabancı uyruklu 12 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve turistlerimizin huzurunu kaçıran, insani duyguları sömüren hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Amacımız, şehrimizde her anlamda, her yerde huzuru sağlamak. Vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu tür haksız kazanç elde etmeye çalışan, huzursuzluk veren kişilere itibar etmesinler. Herhangi olumsuz bir durumda bize bildirsinler. Denetim faaliyetlerimiz aralıksız sürecek" denildi. - TRABZON