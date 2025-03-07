Vali Hatipoğlu Güvenlik Denetimlerine Katıldı

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu polis ekiplerince kent genelinde yapılan güvenlik, asayiş ve trafik denetimlerine katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde asayiş, güvenlik ve trafik denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede huzur ve güvenin sağlanması için şehrin farklı noktalarındaki kontrollere Vali Numan Hatipoğlu da katıldı. Ekiplere kolaylık dileyen Vali Hatipoğlu, gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi aldı. - ELAZIĞ