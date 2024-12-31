Vali Toraman'dan Yılbaşı Ziyareti - Son Dakika
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Vali Toraman'dan Yılbaşı Ziyareti

Vali Toraman\'dan Yılbaşı Ziyareti

Çanakkale Valisi, güvenlik ekiplerini ziyaret ederek yeni yıl kutlaması yaptı ve görev diledi.

31.12.2024 22:29
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görev başında olan polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ile birlikte İskele Meydanındaki uygulama noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Personele hayırlı görevler diledi.

2024 yılının son saatleri olduğunu, vatandaşların yılbaşını huzur, sağlık içerisinde geçirmeleri için ilgili birimlerin tedbirleri aldığını belirten Vali Toraman, "Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik kuvvetlerimiz sahadalar. Vatandaşımızın emniyeti için vazifesinin başında. Sağlıkla, sıhhatle nice yıllar diliyoruz. Çanakkaleli hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. İnşallah huzur ve mutluluk içerisinde yeni bir yıl geçiririz" dedi.

Öte yandan, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi il merkezinde 800, ilçelerde 450 olmak üzere bin 250 personelle görev yapacak. Çarşı içi, yurt çevreleri, metruk binalar, eğlence alanları, alışveriş merkezleri, kordon boyları, halk bahçesi, özgürlük parkı gibi vatandaşların yoğun olarak yer alacağı yerlerde asayiş ve trafik tedbirleri yapılacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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