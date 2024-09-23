Van\'da 107 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 107 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Narkotik Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit ve Saray ilçe jandarma komutanlıkları sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotikle suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 6 olayda 7 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 67 kilo 719 gram metamfetamin, 26 kilo 180 gram kubar esrar, 12 kilo 224 gram toz esrar, 1 kilo 430 gram afyon sakızı, 2 adet sentetik ecza ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN