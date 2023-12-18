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Van'da 16 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda değişik suçlardan gözaltına alınan 22 kişiden 16'sı tutuklandı. Yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, kurusıkı tabanca, motosiklet, kömür, matkap ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Van\'da 16 kişi tutuklandı
18.12.2023 - 09:29,
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan gözaltına alınan 22 kişiden 16'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 17 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet motosiklet, 951 torba kömür (23.775 kilogram), 5 adet matkap ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 22 şahıs yakalanmış, toplamda 52 yıl hapis cezası bulunan 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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