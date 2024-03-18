Van'da 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da 17 kişi tutuklandı

Van\'da 17 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 17 kişinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, bıçak, kaçak sigara ve kaçak tüp ele geçirildiği ifade edildi.

18.03.2024 09:36  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 17 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. Diğer suçlardan ise 178 paket kaçak sigara ve kaçak tüp dolumundan 5 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 186 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da Motosikletli Gençler Kurusıkı Tabanca İle Ateş Etti
    10:20 Bursa'da Motosikletli Gençler Kurusıkı Tabanca İle Ateş Etti

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet süren gençler, eğlence sırasında kurusıkı tabanca ile birbirlerine ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Sancaktepe'de Kumar Oynatılan İş Yeri Mühürlendi
    10:20 Sancaktepe'de Kumar Oynatılan İş Yeri Mühürlendi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerini tespit etti. Operasyon sonucunda iş yerine mühürleme işlemi yapıldı ve toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
    10:14 Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

    Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 27 F 6444 ile 23 AAZ 754 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

  • Hatay'da İtfaiye Ekipleri Vatandaşın Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı
    10:13 Hatay'da İtfaiye Ekipleri Vatandaşın Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı

    Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yüzüğü keserek çıkardı. Vatandaş rahat nefes aldı.

  • Şanlıurfa'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Bagajında Seyahat
    10:12 Şanlıurfa'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Bagajında Seyahat

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir şahsın seyir halindeki bir otomobilin bagaj kapağının üzerinde yolculuk yapması kameraya yansıdı. Şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, yan yola giren otomobil ise gözden kayboldu.

  • Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
    10:12 Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

    Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

  • Silah satan kişinin evine operasyon: Çuvaldan 31 tabanca çıktı
    10:09 Silah satan kişinin evine operasyon: Çuvaldan 31 tabanca çıktı

    Adana'da Seyhan polisi silah ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin evine yaptığı operasyonda 31 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirdi. Yakalanan şüpheli, silahların kendisine ait olmadığını iddia etti.

  • Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı
    10:06 Şanlıurfa'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

    Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde meydana gelen muhtarlık seçimiyle ilgili silahlı kavga olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın failleri arasında mahalle muhtarı da bulunuyor.

  • Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı
    10:04 Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda birçok silah, kaçak sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

  • Kayseri'de 12 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı
    09:47 Kayseri'de 12 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadele devam edeceği bildirildi.

  • Adana'da silah ticareti yapan şüphelinin evine operasyon: 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
    09:47 Adana'da silah ticareti yapan şüphelinin evine operasyon: 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

    Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, silah ticareti yaptığı öne sürülen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 31 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, silahların kendisine ait olmadığını iddia etti.

  • Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
    09:44 Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sigara, elektronik sigara, puro, külçe altın, tarihi eser niteliğinde olan heykel ve taş objeler bulunuyor.


09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
00:58 TFF’den olaylı maç sonrası ilk açıklama TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama
00:16 Enis Bardhi’den maç sonu skandal açıklama Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:23 Bebeğini kaybettiğini öğrenen Yunus Emre, gözyaşlarına boğuldu Bebeğini kaybettiğini öğrenen Yunus Emre, gözyaşlarına boğuldu
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
08:09 Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü çıkan yangında küle döndü Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü çıkan yangında küle döndü
07:52 Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü
02:33 Sarıyer’de kafeteryada silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı Sarıyer'de kafeteryada silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
00:21 Şanlıurfa’da muhtarlık seçimi kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 10:21:33. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement