Van'da 272 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Van'da 272 Araç Trafikten Men Edildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 42 bin 643 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 2 bin 82 sürücü ve araca 4.714.253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 272 araç trafikten men edilerek 16 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

01.07.2024 13:14
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 272 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik trafik tedbirleri kapsamında 1 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bin 866 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 42 bin 643 araç kontrol edildi, 2 bin 82 sürücü ve araca 4.714.253 TL idari para cezası uygulandı, 272 araç trafikten men edilerek 16 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 272 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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