Van'da 3.940 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Van istikametinden Erciş'e doğru seyir halinde olan minibüsü durdurup arama yaptı. Yapılan aramada minibüsün taban kısmında saklanmış 3 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı.