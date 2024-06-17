Van'da 33 kişi tutuklandı

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet tabanca, 1 bıçak ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 14.910 paket sigara, 1 ton 58 kilogram tütün, 7.169 paket makaron, 12.998 paket sigara filtresi, 11 adet elektronik sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 301 şahıs yakalanmış, 75 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN