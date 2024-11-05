Van'da 40 Tutuklama

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 40 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 65 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 4 adet jant, 1 adet kol saati, 1 adet bıçak, 1 adet laptop, 1 adet yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 274 şahıs yakalanmış, 95 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN