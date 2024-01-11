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Van'da 509 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 509 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerinin 2023 yılında yürüttüğü çalışmalar sonucunda farklı suçlardan 509 kişinin tutuklandığı açıklandı. Jandarma ekipleri, 81 bin 222 devriye icra ederek 2 milyon 853 bin 727 kişi ve 3 milyon 947 bin 737 aracı kontrol etti. Ayrıca, gümrük kaçakçılığından 290, dolandırıcılıktan 429, hırsızlıktan 221, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 197, göçmen kaçakçılığından 172 ve diğer suçlardan bin 309 kişi yakalandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından ise 96 olaya müdahale edilerek aydınlatıldı. Toplamda 107 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken, 374 organizatörden 165'i tutuklandı.

Van\'da 509 Kişi Tutuklandı
11.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:11
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Van'da jandarma ekiplerince 2023 yılında yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 509 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince 2023 yılında icra edilen faaliyetlerde 81 bin 222 devriye icra edildiği, 2 milyon 853 bin 727 şahsın ve 3 milyon 947 bin 737 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arandığı tespit edilen; gümrük kaçakçılığından 290, dolandırıcılıktan 429, hırsızlıktan 221, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 197, göçmen kaçakçılığından 172, diğer suçlardan bin 309 şahıs olmak üzere toplam 2 bin 618 şahıs yakalanmış olup 509'u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yıl içerisinde 20 hırsızlık, 50 dolandırıcılık, 2 yağma, 4 öldürme ve 20 diğer suçlardan olmak üzere 96 olaya müdahale edilerek aydınlatılmıştır. Şüpheli toplam 229 kişiden 83'ü tutuklanırken 146'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Van genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 270 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. İcra edilen faaliyetlerde toplam 107 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilmiştir. Bu olaylar ile ilgili tespit edilen toplam 374 organizatörden 165'i tutuklanırken 209'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Müdahale edilen olaylar ile ilgili 3 bin 743 göçmen şahıs yakalanarak adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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