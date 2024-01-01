Van\'da 920 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince bir yılda yürütülen çalışmalarda, değişik suçlardan aranması bulunan 920 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs-şahısların yakalanmasına yönelik bir yılda yapılan çalışmaların verileri paylaşıldı. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 4 bin 65 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 468 şahıs yakalanmış, 920 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 47 adet otomobil, 27 bisiklet, 33 adet motosiklet, 4 adet minibüs, 73 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 3 fotoğraf makinası, 36 ses ve görüntü kaydedici cihaz, 200 kalem inşaat malzemesi, 78 adet su sayacı, 50 adet altın malzeme, 31 adet beyaz eşya, 1001 kilogram kömür ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin bin 392 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, adli makamlar tarafından 136 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 161 şahıs ise tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 144 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet gaz tabancası, 36 adet tüfek, 15 adet pompalı tüfek, 2 adet uzun namlulu silah, 21 adet muşta, 116 adet delici ve kesici alet ele geçirilmiştir" denildi. - VAN