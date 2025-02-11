Van'da İzinsiz Yürüyüşte Gerginlik

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Van'da izinsiz yürüyüşte gerginlik: DEM Partili Mahmut Dindar polis kalkanını kırdı

VAN - Van'da izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı.

Van Valiliğinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Karara sert tepki gösteren Milletvekili Mahmut Dindar, polislerle tartışarak, "Gelin açın, bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın" sözleriyle tepki gösterdi. Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı.

Olaylar sırasında 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.