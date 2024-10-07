Van'da Kaçakçılık Operasyonu

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Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 283 adet cep telefonu, 1.638 paket sigara, 27.628 adet ilaç, 470 adet puro, 27 adet elektronik sigara, 8 kilo 680 gram tütün, 197 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 2 adet tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Parada Sahtecilik TCK-197 suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 6 adet sahte olduğu değerlendirilen 200 TL ele geçirilmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık suçu kapsamında yapılan çalışmalarda da 96 adet motosiklet, 47 adet motosiklet parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN