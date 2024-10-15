Van'da Öğrenci Cesedi Bulundu

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'in kaybolmasından 18 gün sonra acı haber geldi. Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Kabaiş'in cesedi, bugün Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kabaiş'in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - VAN