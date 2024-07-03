Van'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Van'da trafik kazası: 6 yaralı

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Van'da meydana gelen trafik kazasında, 2 kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.07.2024 18:39
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Van'da trafik kazası: 6 yaralı

VAN - Van'da 2 kamyonetin çarpması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde Alaköy-Yumrutepe mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 SL 866 plakalı Ford Connet hafif ticari kamyonetle plakası öğrenilemeyen Frod marka kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

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