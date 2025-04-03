Van'da Yol Verme Meselesinde Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Yol Verme Meselesinde Kavga: 2 Yaralı

Van\'da Yol Verme Meselesinde Kavga: 2 Yaralı

Van'da yol verme tartışması nedeniyle yolcu otobüsü ile taksi arasında kavga çıktı, 2 kişi yaralandı.

03.04.2025 22:45
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Van'dan Kahramanmaraş'a giden bir yolcu otobüsü ile bir taksi şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 21.30 sıralarında Buzlupınar Tüneli'nde meydana geldi. Yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, selektör ve kornayla devam etti. Taksi şoförünün otobüsün önünü keserek agresif hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü aracını otobüsün önüne kırarak kazaya neden oldu.

Kazanın ardından tünelde trafik aksadı. Olay yerine gelen taksi şoförünün yakınlarının otobüs muavinine saldırarak yaraladığı, otobüs şoförü ile taksi şoförü arasında da yumruklaşma yaşandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan muavin ve taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirirken, tünelde ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Yol Verme Meselesinde Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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