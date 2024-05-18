Van'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6'sının durumu ağır - Son Dakika
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Van'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6'sının durumu ağır

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Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı araştırma hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

18.05.2024 14:14
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Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

11 ASKER YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi.

Van'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6'sının durumu ağır

6'SININ DURUMU AĞIR

Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Van\'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6\'sının durumu ağır
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6'sının durumu ağır - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Etem Dilcioğlu: geçmiş olsun askerlere acil şifalar dilerim. 27 1 Yanıtla
  • Mahmut deniz: Yüce Rabbim ordumuzu her türlü felaketten muhafaza buyursun 16 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Geçmiş olsun Mehmetçik. 14 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: tüm yaralı askerlerimize şifa diliyorum geçmiş olsun anaguzulari 9 0 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Bütün mehmetciklerimizi Tanrı korusun… 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Van'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6'sının durumu ağır - Son Dakika
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