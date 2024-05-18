Van\'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6\'sının durumu ağır

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Özel, Erdoğan\'a ateş püskürdü: 1 milyon günahsıza niye umut verdin?

Kemikler Korhan Berzeg\'e ait ama en önemli soru yanıt bulmadı

Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

11 ASKER YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi.

6'SININ DURUMU AĞIR

Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.