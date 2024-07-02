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Van'ın Saray ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu baba ve oğul yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Saray ilçesi kırsalında meydana geldi. Hayvan otlatan çoban Bünyamin Kısa (45) ve oğlu Ali Kısa (12), yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla alınan baba ve oğul, il merkezindeki hastanelere sevk edildi. - VAN