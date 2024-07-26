Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 84'üncü haftasında devam ediyor. Aileler, DEM Parti İl Örgütü binası önünde eylemlerini sürdürerek evlatlarını geri istediklerini belirtti.

26.07.2024 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanlı annelerin evlat nöbeti 84'üncü haftasında

Evlat nöbetine katılan baba Yusuf Erdinç:

"Elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler. Kime karşı? Bana karşı"

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 84'üncü haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler.

Eylemlerine ilişkin konuşan anne Nazlı Sancar, PKK'nın bebek katili olduğunu belirtti. Diyarbakır'da başlayan mücadelelerini Van'da sürdürdüklerini ifade eden anne Sancar, "Annelerin başlattığı evlat eylemleri 6. yılına giriyor. Anne ve babalar yaz-kış demeden hakları olan evlatlarını istiyor. Son nefesimize kadar da bizler bu kapıdan ayrılamayacağız. Kızım eğer beni duyur ve görüyorsan bu katilleri dineleme, gel devlet güçlerimize teslim ol. Şu ana kadar 55 evladımızı kazandık. Bu evlatlarımız sıcak yuvalarına dönerek anne ve babalarını sevindirdiler. Sen de gel beni sevindir, niye bu katillere güveniyorsun" dedi.

"Elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler"

Oğlu Mikail için evlat nöbetine katılan Yusuf Erdinç isimli baba ise "Oğlum üniversite okuyordu ve 2015 yılından bu yana kayboldu. Oğlum PKK'ya gitti ve şu an Suriye'dedir. 2015 yılından bu yana çocuğumun peşini bırakmadım. Diyarbakır'daki eylemelere de katılıyorum. Her yerde de eylem yaparım. Çünkü ciğerimi kaybetmişim. Onların çocukları Avrupa'da 7 dil okuyorlar, benim oğlum da okumuş insandı. Elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler. Kime karşı? Bana karşı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

DEM Parti, PKK, Van, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
21:21 Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü
20:53 Katliamın ortakları Beyaz Saray’da görüştü Netanyahu’nun Biden için söylediklerine bakın Katliamın ortakları Beyaz Saray'da görüştü! Netanyahu'nun Biden için söylediklerine bakın
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 00:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Vanlı annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement