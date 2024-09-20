Yabancı Uyruklu Adam Evinde Ölü Bulundu

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Yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen arkadaşı yabancı uyruklu Mossad Ragap (61)'ı yerde hareketsiz yatarken gördü. Şahıs apartmandaki komşusu Hüseyin Üstün'den yardım istedi. Eve giren Üstün, adamı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın ölümünü tespit ettiler. Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayın anlatan apartman komşusu Hüseyin Üstün, "Benim kiracı beni aradı, ağabey 1. katta bir hasta var onu hemen hastaneye götürelim dedi. Ben de hemen üzerimi giyinip geldim baktım arkadaş başında bekliyor. Fakat dokunduğumda öldüğünü anladım. Bu arkadaşımız yabancı uyruklu ve kiracıydı. Evde 5 kişi falan kalıyorlardı. Bu kişiler fabrikalarda çalışıyorlardı. Zımparacılık işi yapıyorlardı. Aslında benim amacım onlara hastaneye götürmekti fakat maalesef geç kalındı. Zaten hastaymış 4-5 gündür. Saat 14.10 gibi de vefat etti" dedi.