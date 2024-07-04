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Yağmur Alparslan'ın ölümüne ilişkin davada karar: Polis memurunun 25 yıl hapsine hükmedildi

İSTANBUL - Yenibosna'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca yönelik açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Yağmur Alparslan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanık polis memuru Mükremin Oğan'ın 25 yıl hapsine hükmetti.

Bakırköy'de 9 Şubat 2022 günü akşam saatlerinde polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile 'dur' ihtarında bulunmuş, aracın durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Dur ihtarına uymayan aracın Yenibosna'da ters yöne giriş yapmasıyla polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede polis memuru Mükremin Oğan hakkında 'olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, maktul Yağmur Alparslan'ın içinde hayatını kaybettiği aracın sürücüsü Serhat Kaya hakkında ise 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında görülen davada karar açıklandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mükremin Oğan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan Mükremin Oğan "İnsanlara polis dediğimiz zaman belli bir düşünce geliyor. Ben öyle bir polis değilim. Çocuk olduğunu bilseydim, böyle bir şey yapmazdım. Biz arkadayız öndekini göremeyiz. Böyle bir olay yaşandığı için ben 3 yıldır uyuyamıyorum. Ben iyi bir insanım. Savcılardan talimat alan insanım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Serhat Kaya'nın dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme olay tarihinde polis memuru olan Mükremin Oğan'ın 'olası kastla çocuğun ölümüne neden olma' suçundan önce müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezada takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanık Oğan'ın 25 yıl hapsine hükmetti. Tutuksuz olarak yargılanan Oğan, verilen ceza ile birlikte duruşma salonunda kelepçelenerek cezaevine gönderildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü sanık polis memuru Mükremin Oğan ile mağdur Mehmet T.'nin görevde oldukları ve sanık Serhat Kaya ile maktul Yağmur Alparslan'ın ise bir araçta seyir halinde oldukları aktarıldı. Olay günü Basınköy Mahallesi mevkiinde durdurma ve kimlik sorma görevini yapan polis memurlarının 34 DVA 187 plakalı araca dur ihtarında bulunduğu ancak aracın sürücüsü Serhat Kaya'nın uygulama noktasına girmesiyle önce yavaşladığı ardından hızlanarak kaçtığı anlatıldı. İddianamede Serhat Kaya'nın kaçarken aracını polis memuru Mehmet T.'nin üzerine sürerek uzaklaştığı da belirtildi. Bunun üzerine Kaya'nın polis ekipleri tarafından takip edilmeye başlandığı ve aracın Yenibosna mevkiinde yan yola ters yönden giriş yaptığı, polis aracının kaçan araca çarptığı da iddianamede kaydedildi. İddianamede "Araçlarından inen komiser yardımcısı Taner B. ile sanık Mükremin Oğan'ın, sanık Serhat Kaya'nın aracı durdurarak teslim olması amacıyla ateş açtıkları, bu mermilerden birinin de aracın sağ ön koltuğunda oturan Yağmur Alparslan isimli çocuğa isabet ettiği ve çocuğun ölümüne neden olduğu" ifadelerine yer verildi. İddianamede yapılan incelemeler sonucunda sanık polis memuru Mükremin Oğan'ın silahında herhangi bir arızaya rastlanılmadığı belirtilirken, Yağmur Alparslan'ın içinde bulunduğu aracın koyu film ile kaplı olması nedeniyle sürücü ve yolcunun görünmesinin mümkün olmadığı ifadelerine yer verildi. İddianamede polis memuru Mükremin Oğan hakkında 'olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, maktul Yağmur Alparslan'ın içinde hayatını kaybettiği aracın sürücüsü Serhat Kaya hakkında ise 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.