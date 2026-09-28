Yahşihan soruşturmasında 2 eski başkan dahil 35 şüpheli hakim karşısına çıkıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında 2 eski belediye başkanının da bulunduğu 35 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, hakim karşısına çıkmak üzere yeniden adliyeye getirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığındaki ifade işlemleri gece saatlerinde tamamlandı. Şüpheliler, haklarındaki işlemlerin devamı için sabah saatlerinde yeniden Kırıkkale Adliyesine getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye alınan şüpheliler, mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından bazı şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) kaldırıldığı ve dosyaların yeniden açıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.