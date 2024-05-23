Yalova Belediyesi Nikah Dairesinde Tavan Çöktü, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi Nikah Dairesinde Tavan Çöktü, 4 Kişi Yaralandı

Yalova Belediyesi Nikah Dairesinde Tavan Çöktü, 4 Kişi Yaralandı

Yalova Belediyesi'nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan nikah dairesinde tavanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

23.05.2024 12:08  Güncelleme: 12:11
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YALOVA (İHA) – Yalova Belediyesi'nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan nikah dairesinde tavanın çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, dün saat 16.35 sıralarında Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde hizmet veren nikah dairesinin asma tavanında çökme meydana gelmiş, o sırada işlem yapmakta olan 4 kişi yaralanmıştı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si ayakta tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu. Diğer 2 yaralının da tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova Belediyesi Nikah Dairesinde Tavan Çöktü, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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