Yalova'da İntihar Girişimi: İşten Çıkarılan Çalışan Belediye Binanın Çatısına Çıktı - Son Dakika
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Yalova'da İntihar Girişimi: İşten Çıkarılan Çalışan Belediye Binanın Çatısına Çıktı

Yalova\'da İntihar Girişimi: İşten Çıkarılan Çalışan Belediye Binanın Çatısına Çıktı

Yalova'da işten çıkarılan bir belediye çalışanı, işe geri alınmazsa intihar edeceğini belirterek belediye binasının çatısına çıktı. Belediye başkanının müdahalesiyle geri inen çalışan, intihar girişiminden vazgeçti.

03.01.2025 09:55  Güncelleme: 10:00
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Yalova'da belediye çalışanı bir kişi işten çıkarıldığı gerekçesiyle şehir merkezindeki 6 katlı belediye binasının çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Belediye başkanı ile görüşüp işe geri alınan şahıs çatıdan inip intihar etmekten vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanı Önder Kurt, işten çıkarılınca belediye binasının çatısına çıkarak işe geri alınmazsa aşağıya atlayacağı söylemlerinde bulundu. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile görüşüp işe geri alınan Önder Kurt o dakikadan sonda birden bire atlamaktan vazgeçip aşağıya indi.

Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri Kurt'un ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da İntihar Girişimi: İşten Çıkarılan Çalışan Belediye Binanın Çatısına Çıktı - Son Dakika

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