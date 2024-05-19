Yalova'da minibüs yangını: Minibüs kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Yalova'da minibüs yangını: Minibüs kullanılmaz hale geldi

Yalova\'da minibüs yangını: Minibüs kullanılmaz hale geldi

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Selimiye köyünde seyir halinde olan bir minibüs, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım isteyerek yangına müdahale edildi.

19.05.2024 16:08
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Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Selimiye köyünde bir minibüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Selimiye'de köy yolunda seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede tüm araca yayılan yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da minibüs yangını: Minibüs kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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