Yalova\'da minibüs yangını: Minibüs kullanılmaz hale geldi

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Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Selimiye köyünde bir minibüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Selimiye'de köy yolunda seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede tüm araca yayılan yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - YALOVA