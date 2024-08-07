Yalova\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Yalova'da polis tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda adreste arama gerçekleştirildi. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, bir miktar narkotik madde ve sentetik ecza hap ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düğünlerde ve asker uğurlamaları esnasında vatandaşların eğlence amaçlı silahla ateş ettikleri, özellikle yorgun mermiden dolayı vatandaşların araçlarında ve evlerinde ızrar oluştuğu ayrıca silahla yaralama olaylarının artış gösterdiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 13 ekip tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, bir miktar narkotik madde ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yapılan aramalarda adreslerinde suç unsuru tespit edilen şüpheli 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - YALOVA