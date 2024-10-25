Yalova'da Vahşi Cinayet

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Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit evinde yabancı uyruklu çalışanları tarafından önce domuz bağıyla bağlandı sonrasında da boğularak vahşice öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit'in haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giden polis,

sağlık ekipleriyle daireye itfaiye marifetiyle girdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Ölü şekilde bulunan kadının elleri ve ayaklarında domuz bağıyla bağlandığı öğrenildi.

Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Kadının cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İran uyruklu 2 çalışanı tarafından öldürüldüğü düşünülüyor

Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının, yanında çalışan 2 İran uyruklu kişiler tarafından cinayete kurban gittiği üzerine duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra işyerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgede uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

Olay yerinden otoparktaki araçta inceleme

Öte yandan yaşanan olay sonrası Sefabey Caddesi'nde bulunan otoparkta mantar şirketine ait araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Araçtan arama yapan ekipler parmak izi de aldı. Şüphelilerin merkeze bu araçla geldiği üzerine duruluyor.