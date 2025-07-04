Yangınlarda 44 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "26 Haziran-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında 12 ilimizde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili olarak; 44 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 10'u tutuklandı; 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 13 şüpheli şahsın ifadelerine başvuruldu, 15 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor." - ANKARA