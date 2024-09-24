Yankesiciler Pazarda Cüzdan Çaldı

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Müşteri gibi pazara geldi, kaşla göz arasında emekli vatandaşın parasını çaldı: O anlar kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pazarda alışveriş yapan emekli bir vatandaşın 7 bin lirası yankesiciler tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası, polis ekipleri 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan Cemalettin Yüksel isimli emekli vatandaşın cüzdanı yankesiciler tarafından çalındı. Müşteri gibi pazara gelen 4 yankesiciden biri, 67 yaşındaki Cemalettin Yüksel'in pantolonunun arka cebindeki cüzdanını çalarak kayıplara karıştı. 7 bin Türk lirası bulunan cüzdanının çalındığını fark eden Cemalettin Yüksel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Köprü köyü mevkisinde olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelileri 27 AJA 665 plakalı araçta yakaladı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan K.K.ve yabancı uyruklu S.E.N.(40), emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Çalınan 7 bin lira ise tutanak karşılığında Cemalettin Yüksel'e teslim edildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, yaşlı adamın cüzdanının çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.