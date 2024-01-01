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Yanlış vitese takınca denize uçtu - Son Dakika
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Yanlış vitese takınca denize uçtu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vitesleri karıştıran sürücü, otomobili denize düşürdü. Bir öğretmenin evinde eğlendikten sonra otomobili ile deniz kıyısına gitti. Manevra yaparken vitesi yanlış takan sürücü, otomobiliyle rıhtımdan denize düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı ve kazayı yara almadan atlattı. Denizdeki otomobil, dalgıç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.

Yanlış vitese takınca denize uçtu
01.01.2024 - 17:52,
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Yanlış vitese takınca denize uçtu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde vitesleri karıştıran sürücü, otomobili denize düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada özel bir eğitim kurumunda görev yaptığı öğrenilen bir öğretmen, evinde eğlendikten sonra otomobili ile deniz kıyısına gitti. Bir süre deniz kıyısında vakit geçiren sürücü, evine geri dönmek için otomobili ile manevra yapmak istedi. Vitesi geri yerine ileri takan sürücü, gaza basınca otomobili ile rıhtımdan denize düştü. Otomobilin camından kendi imkanları ile çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Denizdeki otomobil, dalgıç ve çekici yardımıyla güçlükle çıkarıldı.

Kaynak: İHA
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Gündoğan, Bodrum, Muğla, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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