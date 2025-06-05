Yaşlı Adam Kamyonetle Çarpıştı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyonet çarptı: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama kamyonetin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun Barbaros Mahallesi yeni postane mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyonet çarptı. Kazada kamyonetin çarptığı adam ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından, yaralı adam İskenderun Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Araç süratliydi ve yaya dikkatsizdi"

Kaza anını anlatan Beşir Gümüş, "bu ne ilk ne ve son bir çözüm bulunmadığı sürece bu kazaların devamı gelecek. 15 yıldır biz bu kadar kaza görmedik. Karşıdan karşıya geçerken aynı geçen ki kazanın aynısı tekrar yaşandı. Araç süratliydi ve yaya tekrar dikkatsizdi. Adam yaralandı" dedi.