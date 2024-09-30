Yavru Kedi Kuyuya Düşer, İtfaiye Kurtarır

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Uzunköprü ilçesi Halisehatun Mahallesi'nde 15 metre derinliğindeki su kuyusunda kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla kuyuya kova salarak yavru kediyi kuyudan çıkarttı. Kuyudan çıkartılan kedi daha sonra doğal yaşam alanına salındı. - EDİRNE
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