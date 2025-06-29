Yavrusu Kurtarılan Karga Sevinç Yarattı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Millet Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bir ceviz ağacında yuvasına dolanan otlara ayağı takılan yavru karga, bitkin düşmüş halde saatlerce kurtarılmayı bekledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı. Bir bahçesindeki ceviz ağacında mahsur kalan yavru karganın çırpınışlarını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dikkatli bir çalışmayla ağaca tırmanarak yavru kargayı sıkıştığı yerden kurtardı.

Günlerdir aç ve yorgun olduğu tahmin edilen yavru karga, kurtarılmasının ardından yeniden doğaya salındı. Olayı izleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, kurtarma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA